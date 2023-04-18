Kırklareli'nde turizm heyeti Vali Birol Ekici'yi ziyaret etti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Mehmet Han Ergüven, TÜRSAB Trakya Bölge Temsil Kurulu üyesi Erdinç Nişikli, Trakya Turizm Derneği Başkanı Salim Aras'ı makamında kabul etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen, ziyarette, Turizm Haftası kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin turizm alanında önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Kentte dört mevsim ayrı güzelliklerin yaşandığını ifade eden Ekici, doğal ve tarihi güzellikleriyle ülke ve dünya turizmi için önemli bir potansiyeli olduğunu belirtti.

Kırklareli Valiliği olarak kurumlar ile işbirliğinde Kırklareli'nin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını anlatan Ekici, "Turizm Haftası ziyaret eden heyetimizi, ilimizin ve ülkemizin turizm alanında daha ileriye götürülmesinde katkı sağlayan, başta turizm sektöründe hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile sektör çalışanlarımızın Turizm Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Ziyarette Kırklareli deniz, doğa ve tarih turizmine yönelik şehrin cazibesini ön plana çıkaran proje ve faaliyetler görüşüldü.

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