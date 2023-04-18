Kırklareli nüfusunun yüzde 18,4'ünü çocuklar oluşturuyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli nüfusunun yüzde 18,4'ünü çocukların oluşturduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı "İstatistiklerle Çocuk, 2022" bültenine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'ini çocuk nüfus oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibariyle Kırklareli'nde 68 bin 25 çocuk yaşıyor.

Kırklareli, illerin toplam nüfusları içindeki en düşük çocuk nüfus oranına sahip üçüncü il.



Bölgedeki kentlerden Edirne'de nüfusun yüzde 17,7'si Tekirdağ'da yüzde 24,9'u çocuklardan oluşuyor.



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