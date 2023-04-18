15 dakikada yok olan şehirden geriye bunlar kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde asayiş denetiminde üzerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde asayiş denetiminde bulundu.

Denetimlerde, şüphelilere yönelik GBT (Genel Bilgi Toplama) ve üst araması yapıldı.

İki şüphelinin üzerinde biri kurusıkı olduğu değerlendirilen 2 tabanca, 2 şarjör ve tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

- Trafik kazası: 1 yaralı

Babaeski'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.U. yönetimindeki otomobil, Ağayeri köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.