Kırklareli'nde "Gönül Sofrası" iftar programı düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı "Gönül Sofrası" iftar programı düzenledi.

Kapalı pazar alanında düzenlenen iftara, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Ercan Dağtaş, milletvekili adayları Ahmet Gökhan Sarıçam, Hüseyin Tuzcu, Neşe Kiraz ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dağtaş, konuşmasında, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Ramazan ayının birlik beraberlik ve mağfiret ayı olduğunu ifade eden Dağtaş, gönül softasında bir araya geldiklerini kaydetti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu anlatan Dağtaş, şunları kaydetti:



"Herkes bu seçimde üzerine düşen görevi yapmalı. Bu seçim diğerlerine göre çok daha fazla öneme sahip. İstikrarın sürmesi ve ülkenin geleceği açısından çok önemli. Son zamanlarda Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada salgın nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntılar yaşandı. Bir de deprem felaketi ile ülkemiz derinden sarsıldı. El birliği ile tüm yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. İftarımıza katılan herkese çok teşekkür ediyor, ramazanınızı ve yaklaşan ramazan bayramınızı tebrik ediyorum."

Programda, milletvekili adayları Sarıçam ile Tuzcu da konuşma yaptı.

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