Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, alüminyum folyo ele geçirildi.

Zanlıların jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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