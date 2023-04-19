Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, alüminyum folyo ele geçirildi.
Zanlıların jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.