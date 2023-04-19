KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ramazan Bayramı'nda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği Hatay'ın İskenderun ilçesine görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekici'nin bayramın 1. ve 2. günlerinde İskenderun'da görev yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Ekici'nin bölgede yürütülen çalışmaları inceleyip, vatandaşlarla bayramlaşacağı belirtildi.

- KTSO Başkanı Ilık'tan Ramazan Bayramı mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, bayramların mutluluğu, huzuru, sevgiyi, saygıyı, dostluğu, barışı ve hoşgörüyü pekiştirmekte olduğunu bildirdi.

Ramazan Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulunan Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Acılar ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'miz, dünyada ve ülkemizde barışın, huzurun, güvenin ve istikrarın tesisi amacıyla gösterdiği gayreti bundan sonra da gösterecektir. Aziz devletimize bu konuda güvenimiz ve inancımız sonsuzdur. Bugünler birlik ve beraberliğimizi kutsallığını ön plana çıkaran günlerdir. Bu düşüncelerle başta üyelerimiz ve aileleri olmak üzere Türk ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutluyor, ülkemize, milletimize, insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."





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