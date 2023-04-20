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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bayramlaşma töreni yapılacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, törenin Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 11.00'da Halk Eğitim Merkezinde düzenleneceği belirtildi.

Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyelerinin huzurevi, hastane, polis, jandarma ve depremzede aileleri ziyaret edeceği bildirildi.

- Vali Ekici, şehit aileleri, gazi ve depremzedelerle iftar yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesinde şehit aileleri, gazi ve depremzedelerle iftar yaptı.

Vali Ekici, Pınarhisar Kaymakamlığınca spor salonunda düzenlenen programda, şehitlerin emaneti olan aileleri, gaziler ve depremzedelerle iftar sofrasında olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bayramın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini temenni eden Ekici, "Bu birlik gecesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Yaraların sarılması için devletimiz, milletimiz el ele gönül gönüle vererek bu acının da izlerini en kısa sürede sarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz."dedi.

İftarın ardından Ekici, vatandaşlarla sohbet edip istek ve sıkıntıları dinledi.

- Hastanede eğitim salonu hizmete açıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim salonu hizmete açıldı.

Hastane Başhekimi Çağdaş Derdiyok, törende yaptığı konuşmada, hastanenin Sağlık Bakanlığı ile Kırklareli Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında hem eğitim araştırma hastanesi, hem de tıp fakültesi hastanesi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Hastanede üniversite ve lise öğrencilerinde staj yaptıklarını belirten Derdiyok, yeni eğitim alanlarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Eğitim salonunu öğrenci ve personelin hizmetine açtıklarını ifade eden Derdiyok, "Hastanemizin tedavi hizmetlerinde hizmet anlayışındaki yenilikler ile birlikte, bilimsel alanlarda, eğitimde de söz ettiren bir hastane olmasındaki planlamalarımız ve çalışmalarımız devam edecektir." dedi.



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