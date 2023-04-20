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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

AA

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Aksoy, AA muhabirine bayram nedeniyle denetimlerin arttırıldığını söyledi.

Ekiplilerle ramazan ayının son gününde gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Aksoy, şöyle devam etti:

"Aralıksız gerçekleştirilen denetimlere ek olarak Ramazan Bayramı nedeniyle tüm gıda işletmelerinde toplum sağlığının korunması amacıyla, güvenilirliğinin temini ve devamlılığı açısından denetimler yaptık. Birincil üretim dahil olmak üzere gıdaların üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması için çalışıyoruz."

Aksoy, vatandaşların karşılaştıkları sorunları, ALO GIDA 174 hattına bildirmelerini istedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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