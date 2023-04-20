Kırklareli'nde jandarma trafik denetimlerini artırdı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini artırdı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin denetimlerde sürücü ve araç belgelerini kontrol ettiği belirtildi.

Sürücülere yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, seyahat boyunca sürücü ve yolcuların emniyet kemerini takılı bulundurmaları, araç kullanırken cep telefonu ile görüşme yapmamaları, her iki saatte bir 10 dakika molalar verilerek dikkat ve konsantrasyonun korunması konularında uyarılarının yapıldığı ifade edildi.

Denetimlerin bayram süresince devam edeceği kaydedildi.





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