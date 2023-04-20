Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.



Ara ara dolu şeklinde düşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İtfaiye ekipleri, su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın 22 Nisan Cumartesi gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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