Kırklareli'nin Sütlüce köyünde asırlık Balkan bayram geleneği yaşatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nin Sütlüce köyünde asırlık Balkan bayram geleneği yaşatılıyor

AA

Kırklareli'nin Sütlüce köyünde asırlık Balkan bayram geleneği yaşatılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Sütlüce köyünde çocuklar, asırlardır yaşatılan Balkan bayram geleneği "sepetle şeker toplama" etkinliğine katıldı.

Sütlüce dışında yaşayan çocuklu aileler de geleneği yaşatmak için köye geldi.

Bu kapsamda köy sakinleri meydanda toplanarak bayramlaştı.

Bu sırada çocuklar da kollarına taktıkları sepetlerle sıraya girerek büyüklerinin bayramını kutladı. Büyükler, bayramlaştıkları çocukların diledikleri kadar şekeri sepetlerine bıraktı.

Pınarhisar Sütlüce Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Bulgurcu, AA muhabirine, geleneğin yıllardır köylerinde yaşatıldığını söyledi.

Gelenek ve göreneklerine sahip çıktıklarını belirten Bulgurcu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Köy muhtarı Sadri Buzdağ da göçmen köylerinde Balkan geleneklerine sahip çıktıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya'da bu yıl 153 bin dekara ekilen kanola, çiçeklenme döneminde tarlaları sarıya boyadı
YEREL HABERLER Trakya'da bu yıl 153 bin dekara ekilen kanola, ...
Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu
Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
Kırklareli'nde jandarma trafik denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma trafik denetimlerini artırdı
Alternatif tatil arayanlar rotalarını Kırklareli'ne çevirebilir
YEREL HABERLER Alternatif tatil arayanlar rotalarını Kırklareli'ne ...
Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
Kırklareli Valisi Ekici'den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici'den Ramazan Bayramı mesajı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde yangında dumandan etkilenen iki kişi ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde kaza sonrası hafif ticari araç ile minibüs yandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kaza sonrası hafif ticari araç ile ...
Kırklareli'nden deprem bölgesine kuru gıda ve bakliyat gönderildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nden deprem bölgesine kuru gıda ve ...
Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları ...
Kırklareli'nde "Gönül Sofrası" iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde "Gönül Sofrası" iftar programı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.