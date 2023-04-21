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Kırklareli'nde misafir edilen depremzedeler bayrama buruk girdi

AA

Kırklareli'nde misafir edilen depremzedeler bayrama buruk girdi

KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kırklareli'nde misafir edilen depremzede aileler memleketlerinden uzakta buruk bayram yaşıyor.

Depremlerin ardından, evi yıkılan veya hasar gören ailelerin bir kısmı Kredi Yurtlar Kurumu Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'na, bazıları ise kentteki evlere yerleştirildi.

Sevdiklerinden ve memleketlerinden uzak ilk bayramlarını geçiren afetzede aileler, yakınlarını telefonla arayıp bayramlaştı.

- "Evlatlarımı çok özledim"

Öğrenci yurdunda misafir edilen 77 yaşındaki Murat Kokmaz, AA muhabirine, Malatya'da yaşayan çocuklarını ve yakınlarını çok özlediğini söyledi.

Yaşadığı acıyı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Korkmaz, bayramı buruk geçirdiklerini dile getirdi.

Deprem nedeniyle her şeyini kaybettiğini anlatan Korkmaz, "Herkese hayırlı bayramlar diliyorum ancak bize bayram yok, üzüntü var." dedi.

Korkmaz, hayatı boyunca böyle bir acı yaşamadığını belirterek, "Çocuklarım yok, ailem yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Özlüyorum yakınlarımı. Ben bayram yaşamadığım için bir şey diyemiyorum. Bu anımı, bu günümü anlatamıyorum. Bundan sonra da Allah'ın verdiği ömrü burada tamamlamak istiyorum. Devletin kapısına sığındım, gidecek bir kapım yok, yerim yok." diye konuştu.

Afetzede Ahmet Delibaş ise sevdiklerinden kilometrelerce uzakta hüzünlü bir bayram geçirdiğini anlattı.

Sevdiklerine kavuşacağı günün hayalini kurduğunu dile getiren Delibaş, en çok annesini özlediğini vurguladı.

Müzeyyen Yasinoğlu da deprem anını hiç unutamadığını ifade etti.

- Adıyamanlı Aslan ailesi de bayram sevincini yaşayamadı

Adıyamanlı 5 kişilik Aslan ailesi de Kırklareli'nde memleketlerinden uzakta hüzünlü bir bayram geçiriyor.

Depremde kardeşi ve yakın akrabalarını kaybeden Halit Aslan, eşi Habibe, çocukları Öznur, Talha ve Nursima ile kentte hayırsever vatandaşın bir yıllık kirasını ödediği evde yaşamlarını sürdürüyor.

Bayram sevincini yaşayamayan Aslan ailesi, memleketteki yakınlarıyla telefonla görüşerek bayramlaştı.

Halit Aslan, bayramlarda en çok hissedilen huzur, kardeşlik, birlik, beraberlik duygusunu deprem nedeniyle yaşayamadıklarını belirtti.

Sevdiklerinden, vefat eden yakınlarının kabirlerinden uzak kaldıklarını ifade eden Aslan, "Maalesef buruk bir bayram geçiyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramlarda Rabb'im daha güzel, neşeli, ağız tadıyla hayırlı bayramlar geçirmeyi nasip etsin." dedi.

Depremin yaklaşık bir buçuk dakikada herkesin düzenini alt üst ettiğini dile getiren Aslan, "Herkes bir yana dağıldı. Mecbur memleketi bırakıp buralara gelince burukluk hissediyor insan. Sağ olsun bütün ülkemizden, milletimizden Rabb'im razı olsun. Birlik, beraberliğimizi bozmasın. Mümkün olduğu kadar onu hissettirmemeye çalıştılar sağ olsunlar. Fakat bu bayram bu üzüntüyü, bu acıyı da gördük toplum olarak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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