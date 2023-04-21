Kırklareli'nde devlet korumasındaki çocuklar, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde devlet korumasındaki çocuklar Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde koruma ve bakım altındaki çocuklar görevlilerle geldikleri huzurevinde yaşlıların elini öptü.

Yaşlılar çocuklara şeker ikram etti.

Huzurevi sakinlerinden 68 yaşındaki Lütfü Erkuş, AA muhabirine, çocukları gördüğünde sevindiğini söyledi.

Gençlik yıllarının aklına geldiğini ifade eden Erkuş, çocuklara duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

70 yaşındaki Naci Kasap ise ziyaretten memnun olduğunu bildirdi.













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