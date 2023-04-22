Kırklareli Valisi Ekici'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gurur ve sevinçle kutlandığını bildirdi.

23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğin teminatı çocuklara verdiği önemin, inancın ve güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Ekic şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' parolasıyla yürütülen istiklal mücadelesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, vatanın kurtarılması ve Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle nihai hedefine ulaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradenin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bugünü yarınlarımız olan çocuklara armağan etmiştir.



Egemenliğimizin teminatı, en kıymetlilerimiz, çocuklarımız, sizler bu cennet vatanın hem sahipleri hem de emanetçilerisiniz. Geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek, milli ruh sizlerle yaşamaya devam edecektir. Tarihimizi bilerek, okuyarak, idrak ederek, değerlerimize, kültürümüze sahip çıkarak sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz.



Sizlerle var olan bu vatanda birlik, beraberliğimiz, milli egemenlik ve bağımsızlığımız yine sizler tarafından korunacak ve yaşatılacaktır. Bizlerde ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya yönelik tüm çabalarınızda sizlere destek verecek, her zaman yanınızda olacağız. Bu bayram sizler için şenlik, milletimiz için gurur günüdür. Sizler Türk milletinin ve devletinin geleceği, sevinci ve ümit kaynağısınız."









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.