Kırklareli'nde ilkbaharla açan papatyalar tabiata renk katıyor

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Istranca Dağları etekleri ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi.

Kış şartlarının çetin geçtiği kentin yükseklerinde sıcaklıkların artmasıyla doğa canlanmaya başladı.

"Sakin Şehir" unvanlı Vize'de çiçek açan papatyalar bölgeye güzellik kattı.

Karadeniz ikliminin de hakim olduğu ilçede fotoğraf tutkunları, papatyalar ile doğayı fotoğraflıyor.

Doğa fotoğrafçısı Bedri Doğu, AA muhabirine, tabiatın her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu söyledi.

İlkbahar ile doğanın canlandığını ifade eden Doğu, eşsiz güzelliklerin oluştuğunu dile getirdi.

Doğu, papatyaların da doğaya ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.