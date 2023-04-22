Bayramın ikinci gününe özel için en güzel mesajlar...

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde asayiş uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durduğu V.V'nin kullandığı motosiklette arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 7 şarjör ile 73 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

- Aranan şüpheliler yakalandı



Kırklareli'nde "Ateşli silah ile ikamet kurşunlama" suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranması bulunan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, G.E. ve S.Ç'yi düzenlediği operasyonla evlerinde yakaladı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.