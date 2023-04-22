Kırklareli Vali Vekili Güler, afetzede ailelerle bayramlaştı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzede ailelerle bayramlaştı.

Güler, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdundaki aileleri ziyaret etti.

Güler, konuşmasında, buruk bir bayram yaşandığını söyledi.

Depremzede ailelerin acılarını hissettiklerini ifade eden Güler, "Yaşadığınız zorlukları, yaşadığınız güçlükleri bizlerde sizlerle yaşamış gibi yaşadık. Yüce rabbim bir daha inşallah bize böyle acılar yaşatmaz." dedi.





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