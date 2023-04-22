KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Gönüllü gençler Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.
Gençler daha sonra yaşlılarla sohbet etti.
- Kişisel Gelişim Kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kişisel Gelişim Kursu açılacak.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, kursun 27 Nisan-9 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi.