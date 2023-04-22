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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Gönüllü gençler Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Gençler daha sonra yaşlılarla sohbet etti.

- Kişisel Gelişim Kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kişisel Gelişim Kursu açılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kursun 27 Nisan-9 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi.



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