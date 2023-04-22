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KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bir çay bahçesinde düzenlenen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen, Gençlik Kolları Başkanı Enes Gün milletvekili adayları Ahmet Gökhan Sarıçam, Hüseyin Tuzcu, Neşe Kiraz ile partililer katıldı.

Minsolmaz, burada yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlarda birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığını ifade eden Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu belirtti.

İl Başkanı Dağtaş ise bayramlarda küskünlüklerin unutulup kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini söyledi.

Programda milletvekili adayları da konuşma yaptı.

- Hastane personeli bayramlaştı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli bayramlaştı.

Hastane Başhekimi Çağdaş Derdiyok, hastane binasında düzenlenen törende, Ramazan Bayramı'nı kutlamanın heyecanı yaşandığını söyledi.

Bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade eden Derdiyok, vatandaşların bayramını kutladı.





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