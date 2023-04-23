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CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AA

CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

KIRKLARELİ (AA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapılarının bağımsızlığa, özgürlüğe ve demokrasiye açıldığı tarih olduğu aktaran Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan tarihini bayram olarak çocuklara armağan etmesi çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. 23 Nisan, dünyadaki tek çocuk bayramı olma özelliği de taşıyan dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının pekiştirilmesine katkıda bulunması açısından büyük öneme sahiptir. Asla unutulmamalıdır gençlerimiz geleceğimizin ve laik cumhuriyetimizin teminatı, barışın ve umudun simgesidir. Bizlerin temel görevi çocuklarımızı mutlu edebilmek, onlara iyi bir gelecek sunabilmek, çocuklarımıza milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Demokrasinin teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılı nedeniyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı en derin sevgi ve saygıyla anıyor, milletimizin, gençlerimizin ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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