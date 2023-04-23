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KTSO Başkanı Ilık'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AA

KTSO Başkanı Ilık'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet iradesiyle aldığı kararlar ve attığı önemli adımlarla kurtuluşun mihenk taşı olduğunu belirten Ilık, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" anlayışıyla hareket eden Türk milletinin kendi kaderini, kendi geleceğini, kendi iradesiyle tayin etmiş, cumhuriyetin temellerini attığını ifade etti.

Ilık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Her bir çocuk ülkemizin parlak geleceğinin, refahının teminatıdır. Bugünün çocukları yarının bilim insanları, öğretmenleri, mühendisleri, vekilleri olacaktır. Bugünün yöneticileri olarak yarının çocuklarına borcumuz var. Bütün amacımız ve hedefimiz çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak, kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu olabilecekleri bir ortam sağlamak gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan çocuklarımızla muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız. Iskaladığımız, geriden takip ettiğimiz birçok yeniliği gözleri ışık saçan çocuklarımızla, gençlerimizle artık bizler üretecek, bizler icat edeceğiz. Bu ülkenin parlak zekalı çocuklarına inancımız tamdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunda yer alan, emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor en değerli varlığımız olan çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

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