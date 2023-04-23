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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, araç filolarına bir çekici ile taşıyıcı aracı kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını bildiren Kuşoğlu, taşıyıcının 48 ton yük taşıma kapasitesinin bulunduğunu kaydetti.

Kuşoğlu, aracın Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyerek, İl Özel İdaresi araç filosuna kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinin Çarşı, Celaliye, Turist ve Yeni Okullar mahallelerine 25 Nisan Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 12.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

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