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Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçüldü

AA

Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçüldü

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlarla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlar nisan ayında yaklaşık 31 milyon metreküp su aldı. Yağışlar barajlara katkı sağlasa da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı, geçen yılın nisan ayı verilerinin yüzde 18 altında kaldı.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlarla birlikte 610 milyon 761 bin metreküp olarak ölçüldü. Bu barajlarda geçen yıl nisan ayında 812 milyon 416 bin metreküp su bulunuyordu.

Edirne'de geçen yıl nisan ayında 301 milyon 481 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 281 milyon 119 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl nisanda 287 milyon 823 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 167 milyon 740 bin metreküp olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl nisanda 223 milyon 112 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl nisanda161 milyon 902 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl nisan ayında yüzde 73 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 55 olarak tespit edildi.

Barajların 20 Nisan 2022-20 Nisan 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL20.04.2022 Hacim (milyon m3)20.04.2022 Doluluk Oranı %20.04.2023 Hacim (milyon m3)20.04.2023 Doluluk Oranı %
SüloğluEdirne42,9209531,87870
AltınyazıEdirne35,2069616,14844
HamzadereEdirne148,37072165,96080
KadıköyEdirne13,327244,7598
SultanköyEdirne20,9187721,63480
Y.KarpuzluEdirne40,7409240,74092
ArmağanKırklareli33,9606635,86069
ÇayırdereKırklareli21,7167620,40572
KayalıköyKırklareli122,4208253,61036
KırklareliKırklareli109,7279757,86551
ÇokalTekirdağ160,83079137,29867
KaraidemirTekirdağ46,5904217,86816
NaipköyTekirdağ10,051465,06823
TürkmenliTekirdağ5,641371,66811
TOPLAM
812,41673610,76155


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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