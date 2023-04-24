Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçüldü

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KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlarla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlar nisan ayında yaklaşık 31 milyon metreküp su aldı. Yağışlar barajlara katkı sağlasa da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı, geçen yılın nisan ayı verilerinin yüzde 18 altında kaldı.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlarla birlikte 610 milyon 761 bin metreküp olarak ölçüldü. Bu barajlarda geçen yıl nisan ayında 812 milyon 416 bin metreküp su bulunuyordu.

Edirne'de geçen yıl nisan ayında 301 milyon 481 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 281 milyon 119 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl nisanda 287 milyon 823 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 167 milyon 740 bin metreküp olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl nisanda 223 milyon 112 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl nisanda161 milyon 902 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl nisan ayında yüzde 73 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 55 olarak tespit edildi.

Barajların 20 Nisan 2022-20 Nisan 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İL 20.04.2022 Hacim (milyon m3) 20.04.2022 Doluluk Oranı % 20.04.2023 Hacim (milyon m3) 20.04.2023 Doluluk Oranı % Süloğlu Edirne 42,920 95 31,878 70 Altınyazı Edirne 35,206 96 16,148 44 Hamzadere Edirne 148,370 72 165,960 80 Kadıköy Edirne 13,327 24 4,759 8 Sultanköy Edirne 20,918 77 21,634 80 Y.Karpuzlu Edirne 40,740 92 40,740 92 Armağan Kırklareli 33,960 66 35,860 69 Çayırdere Kırklareli 21,716 76 20,405 72 Kayalıköy Kırklareli 122,420 82 53,610 36 Kırklareli Kırklareli 109,727 97 57,865 51 Çokal Tekirdağ 160,830 79 137,298 67 Karaidemir Tekirdağ 46,590 42 17,868 16 Naipköy Tekirdağ 10,051 46 5,068 23 Türkmenli Tekirdağ 5,641 37 1,668 11 TOPLAM

812,416 73 610,761 55





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