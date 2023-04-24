KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Belediyesince 1150 gıda paketi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Recep Gün gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Asgari ihtiyaç listesine göre 1150 gıda paketi hazırlayıp vatandaşlara teslim ettiklerini ifade eden Gün, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Gün, sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet verdiklerini kaydetti.

- Demirköy Belediyesi araç filosuna itfaiye aracı kazandırıldı

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, belediye araç filosuna itfaiye aracı eklediklerini bildirdi.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen itfaiye aracını hizmete aldıklarını belirtti.

Yeni araç ile olası yangınlara karşı daha hızlı ve etkin müdahale edilebileceğini ifade eden Gün, "Yeni itfaiye aracımız 6 bin litre su tankı kapasitesine sahip. 9 metre portatif merdiveni, kuru kimyevi toz söndürme sistemi ve yüksek su basınç pompası gibi daha özelikleri bulunuyor. Son teknoloji sistemlerine sahip olan yeni itfaiye aracımız ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

- Köprü yenileme çalışmaları

Kırklareli İl Özel İdaresince köprü yenileme çalışmaları başlatıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, köylere ulaşımın sağlandığını köprülerin bakım ve onarım kapsamına alındığını belirtti.

Ekiplerin Babaeski ilçesinin Kuzuçardağı ile Karacaoğlan köylerine ulaşımın sağlandığı köprüde çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Kuşoğlu, "Köylere Hizmet Götürme Birliği kararı ile bakım ve onarım gerektiren tüm köprülerimize yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kuzuçardağı ile Karacaoğlan köyleri arasındaki köprümüz bakım ve onarım ile düzelemeyecek durumdaydı. Eski köprü yıkılıp yenisinin yapımına başlandı. Diğer köylerimizdeki köprülerin de kontrolleri sağlanacak." diye konuştu.

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