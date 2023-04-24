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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde AK Parti adayları basın mensuplarıyla bir araya geldi

AA

Kırklareli'nde AK Parti adayları basın mensuplarıyla bir araya geldi

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli milletvekili adayları basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir çay bahçesinde düzenlenen programa İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen, Gençlik Kolları Başkanı Enes Gün milletvekili adayları Ahmet Gökhan Sarıçam, Hüseyin Tuzcu, Neşe Kiraz ile partililer katıldı.

Sarıçam, Türkiye'nin çok önemli bir seçime hazırlandığını söyledi.

Tüm vatandaşları oy kullanmaya davet eden Sarıçam, bu seçimin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli seçimlerden olduğunu kaydetti.

Sarıçam, ardından yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tuzcu ve Kiraz'da programda konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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