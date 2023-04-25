KIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca Ormanları ilkbaharla birlikte yeşilin farklı tonlarına bürünmeye başladı.
Kış şartlarının çetin geçtiği Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sıcaklıkların artmasıyla doğa canlandı.
Son yağışlarla derelerin coşkun aktığı, kuş seslerinin yükseldiği ormanda, açan çiçekler de bölgenin eşsiz güzelliklerine güzellik kattı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Istranca Ormanları'nın mevsimin her döneminde ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunduğunu söyledi.
İlkbahar ile ormanların seyrine doyum olmadığını ifade eden Şen, tüm turistleri bölgenin zenginliklerini görmeye davet etti.