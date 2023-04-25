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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Aileleriyle hastaneye gelen çocuklar Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından papağan kostümüyle karşılandı.

Daha sonra çocuklara balonlar dağıtılıp, yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

- Belediyede 5 yeni personel göreve başladı

Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz Belediyesinde 5 yeni personel göreve başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi için personel sayılarını arttırdıklarını belirtti.

Personele çalışmalarında başarılar dileyen Nalbant, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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