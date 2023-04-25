Kırklareli'nde silahla yaralama şüphelisi ormanda yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı ormanda yakalandı.

Sivriler köyünde C.K, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen B.Y'ye tartışma sonucu silahla ateş etti. Yaralanan B.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri olayın ardından C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli düzenlenen operasyonla saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.