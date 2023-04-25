Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Kırklareli'nde kütüphane açılışında konuştu:

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KIRKLARELİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kütüphanelerin, hayatın her alanında bilgi üretilmesine katkı veren, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesine imkan sunan, yenilikli süreçleri destekleyen yapılar haline geldiğini söyledi.



Yavuz, Vize İlçe Halk Kütüphanesinin açılış töreninde, Türkiye'nin son 20 yılda çok önemli merhaleler katettiğini söyledi.

Bakanlık olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane açma hedefini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Yavuz, Türkiye'nin artık her alanda öncü ve dünyaya yön veren bir ülke konumunda olduğunu vurguladı.

Dil, kültür ve irfanın çok kıymetli hazineler olduğunun altını çizen Yavuz, "Biz kültür politikalarımızı bu bakış açısı doğrultusunda şekillendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize kültürün her alanında milletimizin birikimini sahiplenen, değerlerini yaşatan çalışmaları ön plana çıkarma görevi verdi. Biz bu doğrultuda var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz." diye konuştu.

-"Yaşayan kütüphane" konsepti

Bir yandan kültürel mirası ihya ederken diğer yandan da sanatı geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yavuz, gelenek, örf ve adetleri koruyarak yeni nesillere aktardıklarını dile getirdi.

Yavuz, kütüphaneleri "Yaşayan Kütüphane" konseptiyle yapılandırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerimizi, şehirlerimizin gözde mekanları haline getirecek, şehre ayırt edici özellikler kazandıracak ve şehrin kültürel üretimini daha üst seviyelere çıkaracak şekilde tasarlıyoruz. Kütüphanelerimiz artık vatandaşlarımızın kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren, yaşayan kurumlar haline geldi.

Kütüphanelerimiz artık hayatın her alanında bilgi üretilmesine katkı veren, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesine imkan veren yenilikli süreçleri destekleyen yapılar haline geldi. Kütüphanelerimizi artık, bebeklik döneminden itibaren çocuklarımıza, gençlerimize okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunan ilim irfan yuvaları haline geldi. Kütüphanelerimiz artık kültür endüstrilerine, kültürel kalkınmaya destek olacak etkinlikler düzenleyen ayrıcalıklı mekanlar haline geldi."

-Kütüphane sayısı 1269'a ulaştı

2023 yılında Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısının 1269'a ulaştığına işaret eden Yavuz, 253 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdıklarını belirtti.

Yavuz, 68 halk kütüphanesinde de iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Vatandaşların olduğu her yerde kütüphaneler açtıklarını vurgulayan Yavuz, "Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılarımız için çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 75 gezici kütüphanemiz var. Ne mutlu bize ki bu 75 kütüphanemiz şu anda deprem bölgesinde, çadır kentlerde, konteynır kentlerde vatandaşımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi yalnız bırakmıyor." diye konuştu.

Programda Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Vize Kaymakamı Sedat Özdemir de konuşma yaptı.

Okunan duanın ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Kütüphaneyi gezen Yavuz ve beraberindekiler çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.





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