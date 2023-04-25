Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Kırklareli'ndeki Sarı Saltuk Kültür Evi inşaatını inceledi

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KIRKLARELİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yapımı devam eden Sarı Saltuk Kültür Evi inşaatında incelemede bulundu.

Yavuz, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ile yaptığı incelemede yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Yavuz, Sarı Saltuk Kültür Evi'nin Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatılması için önemli olduğunu söyledi.

İnşaat temelinin 7 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle atıldığını anımsatan Yavuz, kültür evinin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Alevi vatandaşlarının kendi kültürlerini yaşatabilecekleri çalışmalar yaptıklarının altını çizen Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulduğunu hatırlattı.

- Sarı Saltuk kimdir?

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Seyit Battal Gazi'nin soyundan gelen Sarı Saltuk 1227 yılında Sinop'ta doğdu.

Babaeski'de tekke kuran, Edirne'de de yaşayan, 12 dil bilen alperen Sarı Saltuk, Bulgaristan'ın Dobruca bölgesine geçerek Balkanlar'da İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağladı.

Sarı Saltuk, Balkanlar'da derviş olarak anılıyor.







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