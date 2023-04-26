Kırklareli'nde asayiş

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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Osmancık köyünde bir tarladan tarım aleti ve bidon çalındığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), bölgede çalışma yaptı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği 2 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

- Baraj gölüne serilen 6 ağ ele geçirildi

Vize ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında, baraj gölüne serilen 6 misina ağ ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıyıköy beldesindeki Pabuçdere baraj gölünde su ürünleri denetimi gerçekleştirdi.

Kontrollerde, mevzuat kapsamında kullanılması yasak, suya bırakılmış 6 misina ağ ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında 5 bin 628'şer lira ceza uygulandı.

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