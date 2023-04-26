Kırklareli'nde asayiş

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Osmancık köyünde bir tarladan tarım aleti ve bidon çalındığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), bölgede çalışma yaptı.
Ekipler, kimliğini tespit ettiği 2 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.
Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
- Baraj gölüne serilen 6 ağ ele geçirildi
Vize ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında, baraj gölüne serilen 6 misina ağ ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıyıköy beldesindeki Pabuçdere baraj gölünde su ürünleri denetimi gerçekleştirdi.
Kontrollerde, mevzuat kapsamında kullanılması yasak, suya bırakılmış 6 misina ağ ele geçirildi.
İki şüpheli hakkında 5 bin 628'şer lira ceza uygulandı.