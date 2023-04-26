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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Ekici, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve hastane başhekimi Çağdaş Derdiyok ile hastaları ziyaret edip sohbet etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Ekicin, istek ve sıkıntıları da dinledi.

- Çiftçilere zirai ilaçlama uyarısı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çiftçilerin zirai ilaçlama yapmadan önce arıcıları bilgilendirmeleri gerektiğini belirtti.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin ilaçlamalarını, akşam üzeri veya sabah erken saatlerde arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapmaları gerektiğini bildirdi.

Aksoy, açıklamasında, "Bitki koruma ürünü uygulamalarında, etiket bilgilerine uygun olarak doğru zamanda ve doğru dozda uygun makine ile kullanılması, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye ve koruyucu güvenlik tedbirlerine uyulması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.





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