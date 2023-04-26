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Lüleburgaz Belediyesinden depremzedelere konteyner desteği

AA

Lüleburgaz Belediyesi deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla Malatya'ya 80 konteyner gönderecek.

Lüleburgaz Belediyesinden depremzedelere konteyner desteği

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla Malatya'ya 80 konteyner gönderecek.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımların sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların da desteği ile toplanan yardımların peyderpey bölgeye ulaştırıldığını aktaran Gerenli, belediye imkanlarıyla da 80 konteynır hazırlandığını kaydetti.

Konteynır içinde iki oda, tuvalet, banyo ve mutfak yer aldığını ifade eden Gerenli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Depremlerin hemen ardından vatandaşlarımızın da desteği yardımlar toplayıp bölgeye ulaştırmış, belediye ekiplerimizi iş makinelerimizi sevk etmiştik. Şimdi ise depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının da karşılanmasına destekte bulunuyoruz.

Belediyemiz imkanlarıyla 80 konteynır hazırlandı. Tam donanımlı şekilde imal edilen konteynırları Malatya'ya göndereceğiz. 80 ailemiz konteynırlarda geçici olarak barınacak."

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