Trakya'da sağanak ve dolu etkili oldu

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KIRKLARELİ/EDİRNE (AA) - Trakya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde aniden başlayan yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı.



Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Sıcaklığın 18 derece ölçüldüğü kentte gök gürültülü sağanağın yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

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