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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi bir grup, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer'i ziyaret etti.

Tuncer, ziyarette, çocuklardan çalışmaları ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuncer, çocuklara çalışmalarında başarılar diledi.

- Demirköylü gençler, TEKNOFEST'e götürülecek

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e gezi düzenleyeceklerini bildirdi.

Gün, yaptığı yazılı açıklamada, milli ve özgün teknolojik ürün ve sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde izleyeceklerini kaydetti.

Gezinin gençlerin ufkunu açmak teknoloji ile iç içe olmalarını sağlamak amacıyla yapılacağını aktaran Gün, geziye katılmak isteyen gençlerin 28 Nisan tarihine kadar belediyeye müracaat etmesi gerektiğini belirtti.

- Şiir ve kompozisyon yarışması yapılacak

Lüleburgaz Belediyesince Engelliler Haftası kapsamında şiir ve kompozisyon yarışması yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yarışma, "Kalemimden Kalplere Engelsiz Yaşam" konusu altında Lüleburgaz Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Lüleburgaz Engelliler Derneği iş birliğiyle düzenlenecek.

Yarışmaya katılacak 9-14 yaş arasındaki çocuklar, yazacakları şiir ve kompozisyonları 28 Nisan'da Lüleburgaz Belediyesine teslim edebilecek.

Yarışmada dereceye girecek çocuklara 10 Mayıs'ta kongre meydanında düzenlenecek etkinlikte ödülleri teslim edilecek.

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