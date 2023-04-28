Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırklareli'nde Kur'an kursu temel atma töreninde konuştu:

KIRKLARELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Üsküp beldesinde Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezinde, irfan merkezinde yavrularımız, gençlerimiz, Kur'an-ı Kerim'in nuruyla hem kendi kalplerini, gönüllerini nurlandıracak hem de etraflarını aydınlatacak." dedi.

Erbaş, Kırklareli'nin Üsküp beldesinde Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi temel atma töreninde, "Üsküp" denilince aklına ilim, irfan ve alimlerin geldiğini söyledi.

Medeniyetin temelini Kur'an-ı Kerim'in oluşturduğunu vurgulayan Erbaş, "Üsküp beldesinde Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezinde, irfan merkezinde, Kur'an kursunda yavrularımız, gençlerimiz, Kur'an-ı Kerim'in nuruyla hem kendi kalplerini, gönüllerini nurlandıracak hem de etraflarını aydınlatacak." diye konuştu.



Erbaş, Kuran'ın bulunduğu yerde aydınlık olduğunu belirtti.

Temeli atılan merkezde Kur'an ile aydınlanan gençlerin yetişeceğini dile getiren Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 2 bini aşkın yatılı, 30 bin civarında da gündüz Kur'an kursu bulunduğunu ifade etti.



Her yaştan insana hizmet vermeye gayret ettiklerini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İhtiyaç odaklı Kur'an kursları diyoruz. Böyle geniş bir anlam verdik. Neden? Çünkü 7'den 70'e hatta 7'den önce de 70'ten sonra da bütün kardeşlerimizin, bütün insanlarımızın Kur'an ile ilgili eğitimlerinde onların yanında olalım istiyoruz. Bunun için hafızlık Kur'an kurslarımızda şu an itibarıyla 80 bin civarında gencimiz eğitim almaktadır. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda zaman zaman 1 milyona yakın, bazı yıllarda 1 milyonu aşkın öğrencimiz ders almaktadır. 35 bin kadar Kur'an kursu öğreticimiz ve camilerimizde 100 bin kadar imamımız, müezzinimiz, insanımıza hangi yaştan olursa olsun eğitim vermenin gayreti içerisinde."

İmam, müftü ve müezzinlerin her zaman görev başında olduğunu anlatan Erbaş, "Bizim din gönüllülerimiz ister görevli olsun ister emekli olsun, din gönüllülüğü son nefese kadar devam eder. Hepimizin ortak ismi hocalıktır." ifadelerini kullandı.



Erbaş, öldükten sonra iyi evlat yetiştiren anne babaların, ilminden istifade edilen alimlerin, sadaka-i cariyede bulunanların amel defterinin kapanmadığını Hazreti Muhammed'in müjdelediğini söyledi.



Programda, Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ile İl Müftüsü Yusuf Eviş'in konuşmalarının ardından dua okundu, merkezin temeli atıldı.



Erbaş, daha sonra Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

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