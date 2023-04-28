Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırklareli'nde Kur'an kursu temel atma töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırklareli'nde Kur'an kursu temel atma töreninde konuştu:

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırklareli'nde Kur'an kursu temel atma töreninde konuştu:

KIRKLARELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Üsküp beldesinde Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezinde, irfan merkezinde yavrularımız, gençlerimiz, Kur'an-ı Kerim'in nuruyla hem kendi kalplerini, gönüllerini nurlandıracak hem de etraflarını aydınlatacak." dedi.

Erbaş, Kırklareli'nin Üsküp beldesinde Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi temel atma töreninde, "Üsküp" denilince aklına ilim, irfan ve alimlerin geldiğini söyledi.

Medeniyetin temelini Kur'an-ı Kerim'in oluşturduğunu vurgulayan Erbaş, "Üsküp beldesinde Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezinde, irfan merkezinde, Kur'an kursunda yavrularımız, gençlerimiz, Kur'an-ı Kerim'in nuruyla hem kendi kalplerini, gönüllerini nurlandıracak hem de etraflarını aydınlatacak." diye konuştu.

Erbaş, Kuran'ın bulunduğu yerde aydınlık olduğunu belirtti.

Temeli atılan merkezde Kur'an ile aydınlanan gençlerin yetişeceğini dile getiren Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 2 bini aşkın yatılı, 30 bin civarında da gündüz Kur'an kursu bulunduğunu ifade etti.

Her yaştan insana hizmet vermeye gayret ettiklerini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İhtiyaç odaklı Kur'an kursları diyoruz. Böyle geniş bir anlam verdik. Neden? Çünkü 7'den 70'e hatta 7'den önce de 70'ten sonra da bütün kardeşlerimizin, bütün insanlarımızın Kur'an ile ilgili eğitimlerinde onların yanında olalım istiyoruz. Bunun için hafızlık Kur'an kurslarımızda şu an itibarıyla 80 bin civarında gencimiz eğitim almaktadır. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda zaman zaman 1 milyona yakın, bazı yıllarda 1 milyonu aşkın öğrencimiz ders almaktadır. 35 bin kadar Kur'an kursu öğreticimiz ve camilerimizde 100 bin kadar imamımız, müezzinimiz, insanımıza hangi yaştan olursa olsun eğitim vermenin gayreti içerisinde."

İmam, müftü ve müezzinlerin her zaman görev başında olduğunu anlatan Erbaş, "Bizim din gönüllülerimiz ister görevli olsun ister emekli olsun, din gönüllülüğü son nefese kadar devam eder. Hepimizin ortak ismi hocalıktır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, öldükten sonra iyi evlat yetiştiren anne babaların, ilminden istifade edilen alimlerin, sadaka-i cariyede bulunanların amel defterinin kapanmadığını Hazreti Muhammed'in müjdelediğini söyledi.

Programda, Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ile İl Müftüsü Yusuf Eviş'in konuşmalarının ardından dua okundu, merkezin temeli atıldı.

Erbaş, daha sonra Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Bal karşılığı aldıkları alabalık yavrularıyla kurdukları çiftlikte talebe yetişemiyorlar
YEREL HABERLER Bal karşılığı aldıkları alabalık yavrularıyla ...
Kırklareli'nde devrildiği derede su alan tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde devrildiği derede su alan tırın ...
Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ...
Trakya'da sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Trakya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Lüleburgaz Belediyesinden depremzedelere konteyner desteği
YEREL HABERLER Lüleburgaz Belediyesinden depremzedelere konteyner ...
Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde tehdit suçunun tarafları "depremzedelere bağış" şartıyla uzlaştı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde tehdit suçunun tarafları ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde asayiş
YEREL HABERLER Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde asayiş
YEREL HABERLER Kırklareli'nde asayiş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.