Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırklareli'nde hutbe irat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırklareli'nde hutbe irat etti

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırklareli'nde hutbe irat etti

KIRKLARELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli Hızırbey Camisi’nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.

Erbaş, "İş ahlakı: toplumsal huzurun kaynağı" içerikli hutbesinde her Müslümanın kul ve kamu hakkına riayet etmesi gerektiğini söyledi.

İslam'ın gönderiliş gayelerinden birisinin de hayatın her alanında güzel ahlakı kendine rehber edinen bir toplum inşa etmek olduğunun altını çizen Erbaş, insanın sözünde ve özünde dürüst olması gerektiğini vurguladı.

İş ahlakının, doğruluk, güven, saygı ve adalet gibi temel değerleri işlere yansıtmak olduğunu ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Aziz kardeşlerim, iş ahlakı, çalışma hayatının tamamını kapsayan bir değerdir. Memur olmanın ahlakı olduğu gibi amir olmanın da ahlakı vardır. İşçi olmanın ahlakı olduğu gibi işveren olmanın da ahlakı vardır. Memur olmanın ahlakı devletine sadakatle bağlı kalmak, milletine nezaket ve özveriyle hizmet etmektir.

Esnaf olmanın ahlakı olduğu gibi müşteri olmanın da ahlakı vardır. Amir olmanın ahlakı, hak ve adaletten asla ayrılmamak, himayesindeki kişilere çalışanlara hakkaniyetle davranmaktır. İşçi olmanın ahlakı ise işini sağlam ve kaliteli yapmak, işyerini işverenin emaneti olarak görmektir. İşyerinin imkanlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmamaktır. İşveren olmanın ahlakı ise, işçiye huzurlu bir iş ortamı oluşturmaktır. Onu sosyal haklardan mahrum bırakmamak, alın teri kurumadan ücretini tam olarak vermektir."

-"İmkanlar yaratanın rızasını kazanmak için iyi değerlendirilmeli"

Erbaş, verilen her imkanı yaratandan bir emanet ve O'nun rızasını kazanmak için fırsat olarak bilinmesi gerektiğini belirtti.

Yanlış davranışların toplumsal huzur ve barışı etkileyeceği uyarısında bulunan Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Muhterem Müslümanlar, iş hayatında duyarlılığın azaldığı, kanaat, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemlerin zayıfladığı, ahlak kavramının içinin boşaltıldığı ve istismar edildiği bir çağda yaşıyoruz maalesef.

Dünyevileşme, bencillik, bir malı değerinden fazlaya satarak veya kiraya vermek suretiyle çok kazanma arzusu gibi yanlış tutum ve davranışlar toplumsal huzuru ve barışı derinden etkilemektedir. İşimizi sağlam yaparak hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur kılalım. Her işimizde helali gözetelim. Allah'ın rızasından ayrılmayalım."

Erbaş, cuma namazı sonrası Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an'ın bulunduğu ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırklareli'nde Kur'an kursu temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırklareli'nde Kur'an ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Bal karşılığı aldıkları alabalık yavrularıyla kurdukları çiftlikte talebe yetişemiyorlar
YEREL HABERLER Bal karşılığı aldıkları alabalık yavrularıyla ...
Kırklareli'nde devrildiği derede su alan tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde devrildiği derede su alan tırın ...
Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ...
Trakya'da sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Trakya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Lüleburgaz Belediyesinden depremzedelere konteyner desteği
YEREL HABERLER Lüleburgaz Belediyesinden depremzedelere konteyner ...
Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde tehdit suçunun tarafları "depremzedelere bağış" şartıyla uzlaştı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde tehdit suçunun tarafları ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde asayiş
YEREL HABERLER Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde asayiş
YEREL HABERLER Kırklareli'nde asayiş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.