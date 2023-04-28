Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırklareli'nde hutbe irat etti

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KIRKLARELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli Hızırbey Camisi’nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.

Erbaş, "İş ahlakı: toplumsal huzurun kaynağı" içerikli hutbesinde her Müslümanın kul ve kamu hakkına riayet etmesi gerektiğini söyledi.

İslam'ın gönderiliş gayelerinden birisinin de hayatın her alanında güzel ahlakı kendine rehber edinen bir toplum inşa etmek olduğunun altını çizen Erbaş, insanın sözünde ve özünde dürüst olması gerektiğini vurguladı.

İş ahlakının, doğruluk, güven, saygı ve adalet gibi temel değerleri işlere yansıtmak olduğunu ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Aziz kardeşlerim, iş ahlakı, çalışma hayatının tamamını kapsayan bir değerdir. Memur olmanın ahlakı olduğu gibi amir olmanın da ahlakı vardır. İşçi olmanın ahlakı olduğu gibi işveren olmanın da ahlakı vardır. Memur olmanın ahlakı devletine sadakatle bağlı kalmak, milletine nezaket ve özveriyle hizmet etmektir.

Esnaf olmanın ahlakı olduğu gibi müşteri olmanın da ahlakı vardır. Amir olmanın ahlakı, hak ve adaletten asla ayrılmamak, himayesindeki kişilere çalışanlara hakkaniyetle davranmaktır. İşçi olmanın ahlakı ise işini sağlam ve kaliteli yapmak, işyerini işverenin emaneti olarak görmektir. İşyerinin imkanlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmamaktır. İşveren olmanın ahlakı ise, işçiye huzurlu bir iş ortamı oluşturmaktır. Onu sosyal haklardan mahrum bırakmamak, alın teri kurumadan ücretini tam olarak vermektir."

-"İmkanlar yaratanın rızasını kazanmak için iyi değerlendirilmeli"

Erbaş, verilen her imkanı yaratandan bir emanet ve O'nun rızasını kazanmak için fırsat olarak bilinmesi gerektiğini belirtti.

Yanlış davranışların toplumsal huzur ve barışı etkileyeceği uyarısında bulunan Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Muhterem Müslümanlar, iş hayatında duyarlılığın azaldığı, kanaat, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemlerin zayıfladığı, ahlak kavramının içinin boşaltıldığı ve istismar edildiği bir çağda yaşıyoruz maalesef.

Dünyevileşme, bencillik, bir malı değerinden fazlaya satarak veya kiraya vermek suretiyle çok kazanma arzusu gibi yanlış tutum ve davranışlar toplumsal huzuru ve barışı derinden etkilemektedir. İşimizi sağlam yaparak hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur kılalım. Her işimizde helali gözetelim. Allah'ın rızasından ayrılmayalım."

Erbaş, cuma namazı sonrası Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

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