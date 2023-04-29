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GÜNCELLEME - Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangın söndürüldü

AA

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangın söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü.

Yangında bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan personele sağlık ekipleri müdahale etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ekici, AA muhabirine, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının söndürüldüğünü söyledi.

Yangın nedeniyle tesisteki çalışanların tahliye edildiğini ifade eden Ekici, en büyük tesellinin bir can kaybının yaşanmaması olduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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