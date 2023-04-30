Trakya'dan mart ayında 325.2 milyon dolarlık ihracat yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da mart ayında 325.2 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, mart ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kırklareli'nde mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 29,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 75.7 artarak 17.1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.9 artarak 9.7 milyon dolar, ithalat yüzde 299.7 artarak 18,9 milyon dolar dış satış yapıldı.

Tekirdağ'da da yüzde 5.1 artarak 286 milyon dolar, ithalat da yüzde 12.9 azalarak 267.3 milyon dolar oldu.

Gerçekleştirdiği dış satıma göre ülke genelinde Tekirdağ 13'üncü, Kırklareli 31'inci, Edirne ise 59'uncu sırada yer aldı.

Kırklareli'nden en çok ihracat Almanya, Bulgaristan, Kenya, Edirne'den Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Tekirdağ'dan ise Almanya, İtalya, Romanya'ya gerçekleştirildi.

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