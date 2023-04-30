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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

AA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü


KIRKLARELİ (AA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Sekreteri Caner Makasçı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm emekçilerin birlik olma ve hep bir ağızdan taleplerini haykırma günü olduğunu belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Gündoğdu,"Emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği, işçinin, emekçinin, köylünün alın terinin karşılığını aldığı, barış ve kardeşliğin hakim olduğu güzel ve güçlü bir Türkiye özlemiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- "İşçilerimiz ile işverenlerimizin birlikteliği üretim mücadelemizin en büyük gücüdür"

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, alın terleri, hayat şartları ile mücadele ederek ekmeklerini kazanmaya çalışan tüm işçilerin çalışanların birer kahraman olduğunu bildirdi.

1 Mayıs'ın emeğin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiği gün olarak kutlandığını aktaran Ilık, toplumsal refahın sağlanmasında, emeğin kazanımlara dönüştürülmesinde çok önemli rolü olan işçi ve emekçilerin bayramı olduğunu belirtti.

Ilık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında büyük payı bulunan işçilerimiz ile işverenlerimizin birlikteliği üretim mücadelemizin en büyük gücüdür. Bu birliktelik, ekip ve dayanışma ruhu, geleceğimizin teminatıdır. İşçi kardeşlerimiz, sanayicilerimiz, girişimcilerimiz birbirinden ayrı düşünülemez. Oda olarak bizim de amacımız, işçisiyle, esnafıyla, memuruyla, genciyle, yaşlısıyla kısacası tüm halkımızın arasındaki bütünleşme köprüsünü kurmak, sosyal barışın ve çalışma barışının sağlandığı güzel günleri yaşatabilmektir. Türkiye, uygarlık hedefine emekçi, girişimci dayanışması birlikteliğiyle yürüyecektir. Emek ve dayanışmanın sembolü de olan bugünün, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize kutlu olmasını temenni ediyorum."

- "1 Mayıs'ta meydanlarında buluşacağız"

DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Sekreteri Makasçı da insanca çalışılacak, insanca yaşanılacak bir toplumsal düzen için 1 Mayıs'ta alanlarda buluşacaklarını belirtti.

1 Mayıs'ın işçinin, emekçinin, emeklinin, emektarların günü olduğunu aktaran Makasçı, "Nasıl bir dünya, nasıl bir memleket, nasıl bir gelecek istediğimizi umutlarımızı, taleplerimizi hep beraber haykırmak için 1 Mayıs'ta meydanlarında buluşacağız. İşçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta yeni bir başlangıç yapacağız. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, biz emekçilerin yöneten olduğu bir düzeni kurma irademizle meydanlarda olacağız. Hürriyet en şanlı elbisesiyle meydanları dolduracak ve bizler haykıracağız emek bizim gelecek bizim." ifadelerini kullandı.


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