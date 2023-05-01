Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

AA

Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

EDİRNE (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kutlandı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan konfederasyon, sendika ve siyasi parti üyeleri kortej halinde taşıdıkları pankartlarla sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında siyasi slogana tepki gösteren Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası üyesi Murat Savur sendika yeleğini çıkararak kortejden ayrıldı.

Gruptan ayrılarak yürüyüşünü ayrı şekilde devam ettiren Savur, gazetecilere işçilerin hakkı için adalet talepleri olduğunu ancak bunu siyasi partileri katmadan gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyen kortejdeki vatandaşlar burada saygı duruşunda bulundu.

TÜRK-İŞ Edirne Temsilcisi Zeki Şişko, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın işçilerin, kamu emekçilerinin, gençlerin, kadınların, emeklilerin ve çocukların geleceği için tarihsel bir dönem olduğunu söyledi.

Umutlar, talepler ve hakları meydanlardan haykırdıklarını belirten Şişko, şunları kaydetti:

"Ülkemiz kuşkusuz tarihi bir nitelikte, kritik bir seçimin eşiğindedir. Yine kuşkusuz, ülkemizi Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyet seviyesine taşımak için hiçbir seçim sonucu tek başına yeterli olmayacaktır. Bu ancak ülkeyi emeğiyle var edenlerin haklarını alması ve ilerlemesiyle gerçekleşir. Bugün burada bir başlangıç yapıyoruz. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizi ilan ediyoruz."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP Milletvekili adayları da etkinliğe destek verdi.

Öz Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet de Atatürk Anıtı'nda yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

1 Mayıs'ta taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade eden Promet, "Bütün çalışanları ve toplu sözleşme düzenini koruyacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz. Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ediyoruz." dedi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hasan Paşa Caddesi'nde toplandı.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri ve işçiler kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na dek yürüdü.

Grup burada saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlar yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte bir süre halay çekti.

Şen, konuşmasında, tüm emekçilerin haklarını savunmak için meydanlarda toplandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulunan Şen, işçilerin birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğini kaydetti.

Şen'in konuşması sırasında şiddetini arttıran sağanak nedeniyle vatandaşların çoğu alandan ayrıldı.

Lüleburgaz ilçesinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Salih Omurtak Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup, Omurtak Caddesi üzerinde yürüyerek Atatürk Meydanı'na geldi.

Kutlama alanına giren grup, zaman zaman slogan attı.

Yağmurun etkili olduğu anlarda alandan ayrılan vatandaşlar, daha sonra alana dönerek kutlamalara devam etti.

Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube üyesi Halil Mahmut Er, burada yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Herkese iş ve insanca yaşanacak ücret taleplerini sürekli yinelediklerini ifade eden Er, "Kadınlara hak ettiği değerin verilmesini istiyoruz. Kadınların her alanda eşit haklara ve temsile sahip olması gerekiyor. Laik bilimsel ve demokratik bir eğitim istiyoruz. Barış ve çağdaş demokratik bir ortamda yaşamak istiyoruz. Biliyoruz ki dünyayı her gün yeniden kuran, üreten bizleriz ve yöneten de biz olacağız ve birleşe birleşe kazanacağız." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla ...
Trakya'nın "ilk çiftçileri"nin faaliyetleri yeni nesillere maketlerle anlatılıyor
YEREL HABERLER Trakya'nın "ilk çiftçileri"nin faaliyetleri yeni ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Ekici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma ...
Kırklareli'nde trafik denetimi ve bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde trafik denetimi ve bilgilendirme ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL HABERLER 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Trakya'dan mart ayında 325.2 milyon dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Trakya'dan mart ayında 325.2 milyon dolarlık ihracat ...
Lüleburgaz'da muhtarlar ve halk toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da muhtarlar ve halk toplantısı yapıldı
Kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangın, 3 ...
GÜNCELLEME - Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kırklareli'nde kimya ve entegre atık ...
Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.