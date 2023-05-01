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KIRKLARELİ (AA) - Orman Genel Müdürlüğünce Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne iki kamyon gönderildi.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman köylüsüne daha iyi hizmet edebilmek için araç filosunun güçlendirildiği belirtildi.

Araçların, ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.

- Yağmur ve şükür duası yapıldı

Kırklareli'nin Ürünlü köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Köy camisinde gerçekleştirilen programa, Vali Birol Ekici, İl Müftü Yardımcıları Ramazan Özdemir ve Turgut Çavdar ile muhtarlar, vatandaşlar katıldı.

Özdemir, duanın ardından yaptığı konuşmada, yağmur ve şükür duasına katılanlara teşekkür etti.

Son yılların en kurak kışının yaşandığını ifade eden Özdemir, yağmura çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yaşamın sürmesi ve çiftçiliğin devam edebilmesi için suyun çok büyük önem arz ettiğini dile getiren Özdemir, edilen duaların kabul olmasını diledi.

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