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Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Ekiplerin ilçe genelinde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Gün, sağlıklı ve temiz bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Cadde, sokak, yağmur suyu olukları ve mazgalların temizlendiğini anlatan Gün, ilçeyi turizm sezonuna da hazırladıklarını kaydetti.

- Çiftçilere makine ekipman desteği verilecek

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çiftçilere makine ve ekipman desteğinin sürdüğünü belirtti.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında makine ekipman almaya hak kazanan çiftçilerin başvurularını tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Asil listede bulunan çiftçilerin 5 Mayıs günü mesai bitimine kadar gerekli evrakları tamamlayıp başvuru yapması gerektiğini aktaran Aksoy, hibe sözleşmesini imzalaması uyarısında bulundu.

Aksoy, asil listeden başvuruyu tamamlamayan çiftçilerin destekten yararlanamayacağını kaydetti.

- İngilizce kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezince İngilizce kursu açılacak.

Merkezden yapılan açıklamada, 15 Mayıs-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İngilizce kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

Kursa katılmak isteyen vatandaşların merkeze müracaat etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, kayıtların 15 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, kursun haftanın 4 günü Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda 17.30-21.10 saatlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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