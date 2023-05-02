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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar sınır kapılarında oylarını kullanıyor

AA

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar sınır kapılarında oylarını kullanıyor

EDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de oy kullanabiliyor.

Dereköy Sınır Kapısı'nda oy kullanan vatandaşlardan Erol Kutlu, AA muhabirine, Bulgaristan'dan iş gezisi için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Oy kullanmanın her vatandaşın asli görevi olduğunu ifade eden Kutlu, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı tüm vatandaşları oy kullanmaya davet eden Kutlu, "Oy kullanmak en önemli vatandaşlık haklarından bir tanesidir. Nihayetinde milletin iradesinin yansıdığı yegane yer sandıktır." dedi.

Kutlu, Türkiye için seçimlerin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin güçlü olmasının bölgedeki istikrarına her zaman katkı sağladığına işaret eden Kutlu, "Her seçim memleketimiz için çok önemli. Bu seçimler bilhassa çok daha önemli. Malum jeopolitik ve coğrafik ortamda oluşan bu istikrarsızlıklar kuzeyimizdeki savaş, güneyimizdeki Ortadoğu'nun hali ortada. Dolayısıyla çok önemli bir seçim. Türkiye ne kadar güçlü çıkarsa bu seçimden o kadarda coğrafyada çok daha istikrar sağlanacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

- "Oyumuzu kullandık, görevimizi yerine getirdik"

Kapıkule Sınır Kapısı'nda da oy kullanma işlemleri sürüyor.

Fransa'da yaşayan Nedim Cömert, izin dönüşü oyunu Kapıkule'de kullandıklarını söyledi.

Oy kullanma işlemini sorunsuz tamamladıklarını belirten Cömert, "60 yaşındayım ilk kez sınır kapısında oy kullandım. Girişte yönlendirmeler vardı. Radyo ve televizyonda da duymuştuk. Oyumuzu kullandık, görevimizi yerine getirdik. Türkiye bizim canımız ciğerimiz, arkasındayız bu vatanın." dedi.

Bulgaristan'a giden Hasan Öztürk ise iş gereği bir ay yurt dışında kalacağını ve çıkış yapmadan oyunu kullandığını ifade etti.

Oyunu kullandığı için mutlu olduğunu aktaran Öztürk, "Girişteki büyük pankart dikkatimi çekti, hemen gelip oyumu kullandım. Kimliği göstererek oyumu kullandım. Seçimler vatana millete hayırlı olsun." diye konuştu.

Yunanistan'a giden Oğuz Atılgan da seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Trakya'daki gümrük kapılarında oy kullanma işleminin başladığı 27 Nisan Perşembe gününden bugüne kadar Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında 2 bin 579 kişi oy kullandı.

Sınır kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy veriliyor.

Oy verme işlemi 14 Mayıs pazar Günü saat 17.00'da sona erecek.


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