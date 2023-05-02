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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) 12. Kariyer Günleri düzenlenecek.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliklerin 15-18 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

"Rüzgara karşı, plan yap" temasıyla düzenlenen programda 91 etkinliğin gerçekleştirileceği bildirildi.

- Vektörle mücadelede çalışmalar başladı

Kırklareli'nde vektörle mücadelede ilaçlama çalışmaları başladı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.

Ekipler, çalışmalarını larva üreme alanları kanalizasyon sistemleri, fosseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları ve parklarda sürdürüyor.

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