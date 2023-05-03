Trakya'da geçen ay 167 milyon 535 bin dolar ihracat yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da geçen ay 167 milyon 535 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2022 yılının nisan ayında 189 milyon 911 bin 56 dolarlık dış satım yapılan Trakya'da bu yılın aynı döneminde ihracat rakamlarında 22 milyon 376 bin 12 dolar düşüş yaşandı.

Bölgenin ihracat yükünü sırtlayan Tekirdağ'da geçen ay 144 milyon 363 bin 39, Kırklareli'nde 16 milyon 671 bin 59, Edirne'de ise 6 milyon 500 bin 46 dolarlık dış satış yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde de Tekirdağ'da 165 milyon 20 bin 38, Kırklareli'nde 17 milyon 569 bin 98, Edirne'de de 7 milyon 321 bin 20 dolarlık ihracat yapılmıştı.

Ocak, şubat, mart ve nisan aylarında ise geçen yıla göre bu yıl bölgenin ihracat rakamlarında 54 milyon 601 bin 3 dolarlık artış kaydedildi. 4 aylık dönemde geçen yıl 639 milyon 412 bin 77 dolarlık dış satış gerçekleştiren Trakya, bu yıl ihracatını arttırarak 694 milyon 13 bin 80 dolara yükseltti.

Geçen yıl Tekirdağ'da en çok ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri, Kırklareli ve Edirne'de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe gerçekleşirken, bu yıl Tekirdağ'dan en çok ihracatın yapıldığı sektör demir ve demir dışı metaller oldu.

Kırklareli ve Edirne en çok ihracatını aynı sektörden devam ettirdi.

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