Kırklareli'nde ihracat geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 11,96 arttı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 11,96 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten dört ayda 67 milyon 517 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Nisan ayında ihracatın 16 milyon 671 bin dolar olduğunu ifade eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"İhracat geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 11,96 arttı. En fazla ihracat hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil, yaş meyve, sebze, çimento, cam, seramik ve demir gibi ürünlere oldu. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, İtalya, Bulgaristan, Angola, Kenya, Romanya ve ABD gibi ülkeler ilk sırada yer aldı."

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