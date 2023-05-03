Kırklareli'nden 41 Roman vatandaş umreye uğurlandı

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KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Romanlar Konfederasyonunun başlattığı "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda Projesi" kapsamında, Kırklareli'nden 41 kişi, umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

Lüleburgaz İlçe Müftüsü Sabri Demir, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen törende, Roman vatandaşlarının güzel bir yolculuğa uğurlandıklarını söyledi.

Umre ziyaretinde bol bol dua edilmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Kendinize, ailenize, çocuğunuza, ülkemize, Lüleburgaz'a, milletimize, devletimize bolca dua edin. Biz birbirimizi seviyoruz." dedi.

Okunan duaların ardından 41 kişilik kafile uğurlandı.





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