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Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Vize'de üç okula "eTwinning Okulu" unvanı verildi.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, eTwinning projelerinde ilçede Arife Bekir İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Anadolu Lisesi'nin güzel bir başarı elde ettiğini belirtti.

"eTwinning Okulu" unvanı alan okulların Avrupa düzeyinde rol model olduğunu aktaran Akdemir, proje çalışmaları için örnek alınacak okullar arasında yer aldığını ifade etti.

Ulusal ve Avrupa düzeyinde söz konusu üç okulun daha değerli ve görünür hale geldiğini bildiren Akdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Başvuru sürecinde okullarımıza danışmanlık yapan eTwinning ilçe mentörümüz Veysel Sağlam ile projelerde emek veren bütün idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederim. Başarılarımız ile ilçemizi ulusal düzeyde daha görünür ve bilinir hale getirmeye devam edeceğiz."

- Sağlık kompleksi inşaatı devam ediyor

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık kompleksi inşaatında incelemede bulundu.

İnşaat alanını gezen Cerit, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaatın yüzde 77 düzeyinde tamamlandığını belirtti.

İnşaatın eylül ayında tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Cerit, sağlık yatırımlarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Sağlık kompleksi içerisinde aile sağlığı merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, obezite mükemmeliyet merkezi, halk sağlığı laboratuvarı, toplum sağlığı merkezi ve kreşin yer alacağını aktaran Cerit, kompleksin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Vizeli Balkız Projesi"

Vize ilçesinde bal kabağı tohumu toprakla buluşturuldu.

"Vizeli Balkız Projesi" kapsamında Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde geliştirilen Ballıkız ve Arıcan-97 bal kabağı tohumları ekim töreni yapıldı.

Bir üreticinin tarlasında gerçekleştirilen törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile kadın çiftçiler katıldı.

- Hijyen eğitimi kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hijyen eğitimi kursu düzenlenecek.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

Kursa gıda ve su sektöründe çalışanların katılabileceği aktarılan açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin merkeze müracaat etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kursun 6 Mayıs Cumartesi günü yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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