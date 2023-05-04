Kırklareli Üniversitesi öğrencileri çocuk ve gençlerin gelişimlerini destekleyecek

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, "Nesiller Arası Gelişim Merkezi Projesi" kapsamında çocuk ve gençlerin gelişimlerinin desteklenmesine katkı sunacak.



Kırklareli Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek proje çalışmaları için protokol imzalandı.

Rektörlük senato toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol törenine, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal ile proje ekibi katıldı.

Şengörür, konuşmasında, üniversite ile vatandaşları bütünleştirmek amacıyla yürütülen projeleri her zaman desteklediklerini belirtti.

Proje ile üniversite öğrencilerinin de derslerde gördüğü teorik eğitimleri pratik yaparak öğreneceğini ve tecrübe edineceğini anlatan Şengörür, işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından Şengörür ve Uysal, işbirliği protokolünü imzaladı.

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